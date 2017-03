Poels zegt met knieblessure af voor Parijs-Nice

"Ik heb een lichte knieblessure en wil geen risico nemen voor de rest van het seizoen", meldt de 29-jarige Poels donderdag op Twitter.

De Limburger mag dit seizoen bij Sky meer voor zijn eigen kansen rijden dan voorheen, al zal hij in de grote ronden niet als kopman van start gaan.

"In tegenstelling tot de vorige twee jaar rijd ik voor het grootste deel een ander programma dan Chris Froome", zei Poels donderdag in De Telegraaf.

"Dat heb ik bewust bij de ploegleiding gevraagd, omdat ik dan meer voor mijn eigen kansen kan gaan. En Chris en ik zijn inmiddels goed genoeg op elkaar ingespeeld, om in de Tour de France tot een optimale samenwerking te komen."

Toch baalt de Limburger dat hij niet als kopman mag starten in een grote ronde. "Hoewel ik graag de Giro d’Italia had gereden voor een klassement, begrijp ik dat dat niet handig is met het oog op de Tour."

"Dat is jammer, maar gelukkig kan ik in veel andere koersen dus wel als kopman van start gaan", zegt Poels in het dagblad. "In de klassiekers hoop ik, na mijn zege van vorig jaar in Luik-Bastenaken-Luik, opnieuw mee te strijden voor overwinningen."

Groenewegen

Groenewegen begint zondag wel aan Parijs Nice. De Nederlands kampioen van Lotto-Jumbo wordt omringd door zijn bekende 'sprinttrein'.

Ook Kruijswijk start in de etappekoers met zijn vaste helper Stef Clement. Kruijswijk is in voorbereiding op de Giro.

Parijs-Nice start op zondag en duurt tot en met zondag 12 maart. Vorig jaar won Sky-renner Geraint Thomas de 'rit naar de zon'. Danny van Poppel maakt wel deel uit van de selectie van Team Sky, waar de Colombiaan Sergio Henao kopman is.

Gesink

Robert Gesink start woensdag namens Team Lotto-Jumbo in de Tirreno-Adriatico, samen met onder anderen ploeggenoot Primoz Roglic die vorige maand de Volta ao Algarve won. Ook Lars Boom, die door een rustperiode na zijn val in de Omloop Het Nieuwsblad af moest zeggen voor Parijs-Nice, staat woensdag aan de start.

De Tirreno-Adriatico start op woensdag met een ploegentijdrit over 22 kilometer. In de laatste rit rijden de renners een individuele tijdrit over 10 kilometer. De koninginnenrit is de vijfde etappe, met een finish op de Terminillo.