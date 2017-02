Roompot krijgt ook wildcard voor Ronde van Vlaanderen

Behalve Roompot mogen Cofidis, Direct Energie, Sport Vlaanderen-Baloise, Veranda's Willems-Creland, Wanty-Groupe Govert en Willier Triestina van start in 'Vlaanderens Mooiste'.

Eerder dit jaar kreeg Roompot, de ploeg van algemeen manager Michael Zijlaard en ploegleiders Erik Breukink en Jean-Paul van Poppel, al een wildcard voor de Amstel Gold Race, Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik.

De Nederlandse formatie van onder anderen renners Pieter Weening, Pim Ligthart en Jens Mouris kwam eerder deze maand ook in actie bij Omloop Het Nieuwsblad.

Roompot boekte vorig jaar in de Ronde van Zwitserland zijn tot dusver enige zege op World Tour-niveau. Weening (35) won de zesde etappe.

Toppers

Alle achttien World Tour-teams waren al zeker van een startbewijs voor de Ronde van Vlaanderen, waarin op 2 april van Antwerpen naar Oudenaarde wordt gekoerst.

Koersdirecteur Wim van Herreweghe is in de wolken met het deelnemersveld. "Nu de absolute toppers zich afgelopen weekend al getoond hebben in de Omloop Het Nieuwsblad, zijn we ervan overtuigd dat er heel wat mooie namen zich op die eerste zondag van april zullen mengen in de strijd om de zege", zegt hij.

"De wildcards hebben we uitgedeeld aan ploegen waarvan we zeker zijn dat ze een meerwaarde bieden op het schouwtoneel van de ronde. Zij zullen er zeker op gebrand zijn om zich te tonen in Vlaanderens Mooiste."

Omloop Het Nieuwsblad, de eerste klassieker van het seizoen, werd zaterdag gewonnen door Greg Van Avermaet. Peter Sagen was zondag de sterkste in Kuurne-Brussel-Kuurne.