Tour de France 2018 start op Passage du Gois

De 4,5 km lange natuurlijke oversteek naar het eiland Noirmoutier is het begin van de eerste etappe over 195 kilometer met finish in Fontenay-Le-Comte.

Het is de vierde keer dat de Passage du Gois is opgenomen in het parcours van de Tour. Bij de eerste keer, in 1999, gingen tal van renners onderuit omdat het zeer glad was.

Onder meer Michael Boogerd kon destijds door een valpartij een goed klassement vergeten, terwijl Lance Armstrong juist een grote stap zette richting zijn eerste eindzege, die hem later vanwege dopinggebruik werd ontnomen. In 2005 en 2011 verliep de oversteek zonder grote problemen.

Eerder deze maand werd al bekend dat de Tour in 2018 start in de Franse regio Vendée. De tweede etappe voert het peloton over 185 kilometer van La Roche-Sur-Yon naar Mouilleron-St-Germain, gevolgd door een ploegentijdrit over 35 kilometer rond de stad Cholet. Van de vierde etappe werd dinsdag alleen bekendgemaakt dat de start in La Baule is.

Düsseldorf

Dit jaar is de start van de 104e editie van de Tour de France in het Duitse Düsseldorf. In tegenstelling tot de ronde van 2018 zullen de renners daar beginnen met een tijdrit.

Chris Froome won de laatste twee edities van de Ronde van Frankrijk en is komende zomer in Düsseldorf ook weer van de partij. Onder anderen Alberto Contador, Nairo Quintana en Alejandro Valverde hebben laten weten de Tour ook te rijden.