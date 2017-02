Rennersvakbond dreigt met stappen tegen UCI om schrijfremmen

Dit jaar mag er weer worden getest met de schijfremmen, maar veel renners hebben hun vraagtekens bij de veiligheid van het systeem gezet. Afgelopen week was er een nieuw incident in de Ronde van Abu Dhabi. Daarbij werd de schoen van een renner opengereten door de dunne metalen schijf.

De CPA dringt er nu bij de UCI op aan om de veiligheidsrisico's serieus te nemen. "Er is te weinig gekeken naar de effecten van wat er gebeurt als een renner per ongeluk in aanraking komt met een schijfrem", schrijft de bond in een persverklaring.

De bond stelt de UCI dan ook verantwoordelijk voor de schade die renners kunnen oplopen bij een dergelijk ongeluk en roept op om de schijfremmen veiliger te maken door bijvoorbeeld een veiligheidskapje over de remmen te doen. Zo niet, dan neemt de CPA stappen.

"We voelen ons gedwongen om ons op deze manier te laten horen", zegt oud-renner Gianni Bugno, de voorzitter van de CPA. "We zijn niet tegen schijfremmen, maar wel tegen het feit dat er geen veiligheidsmaatregelen zijn genomen, zoals door de renners is gevraagd."