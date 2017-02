Michael Matthews debuteert voor Team Sunweb in Parijs-Nice

"We gaan met een sterke selectie naar Parijs-Nice en onze renners zijn goed voorbereid", zegt ploegleider Morten Bennekou maandag in een persbericht.

Team Sunweb hoopt dat Matthews net als vorig jaar succes kan boeken in Parijs-Nice. De 26-jarige Australiër was in 2016 namens Orica-BikeExchange de snelste in de proloog en de tweede etappe van de achtdaagse etappekoers.

Verder richt het team van de Nederlandse manager Iwan Spekenbrink zich op een goed klassement voor de Franse kopman Warren Barguil. "Al moeten we wel in gedachten houden dat het nog vroeg in het seizoen is", meldt Bennekou.

Oomen

Sam Oomen gaat zijn debuut maken in de Parijs-Nice. De 21-jarige klimmer maakte vorig jaar in zijn eerste profseizoen indruk in Franse etappekoersen, met de eindzege in de Tour de l'Ain en een derde plek in het Critérium International.

Wegkapitein Roy Curvers en Tom Stamsnijder zijn de andere Nederlanders in de selectie. Tean Sunweb neemt ook de Duitsers Nikias Arndt en Simon Geschke en de Belg Zico Waeytens mee naar Frankrijk.

Parijs-Nice begint zondag met een vlakke rit met start en finish in Bois-d'Arcy. De 'koers naar de zon' eindigt een week later met de traditionele etappe rondom Nice, met de Col d'Èze als scherprechter.

Vorig jaar ging de eindzege in Parijs-Nice naar de Brit Geraint Thomas van Team Sky, die Alberto Conatador net voor bleef in het klassement.