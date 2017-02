Sagan neemt in Kuurne revanche voor tweede plek in Omloop

Sagan rekende in de sprint af met de Belg Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) en de Brit Luke Rowe (Team Sky). De Belg Tiesj Benoot en Matteo Trentin uit Italië kwamen nipt tekort voor een podiumplek in Vlaanderen.

Vorig jaar moest Sagan nog genoegen nemen met de zevende plek en ging de winst naar de nummer twee van zondag, Stuyven.

Zonder de afzwaaiende Tom Boonen, die zaterdag na twee valpartijen op moest geven in de Omloop Het Nieuwsblad en zondag vanwege maagproblemen niet aan het vertrek verscheen, klonk om 11.45 uur het startschot in Kuurne.

In het eerste uur smoorde het peloton tal van ontsnappingspogingen in de kiem, maar ondanks het hoge tempo had de meute daarna geen antwoord op de vlucht een negen renners, onder wie de Nederlander Sjoerd van Ginneken van Roompot-Nederlandse Loterij.

Oude Kwaremont

De kopgroep reed een maximale voorsprong van zo'n zes minuten bij elkaar, terwijl het peloton nog voor de voet van de pittige kasseienstrook Oude Kwaremont in tweeën brak. Het gat met de vluchters was intussen wel al flink geslonken en drie medekoplopers van Van Ginneken moesten lossen op de Kluisberg.

Daarachter zag een groepje met onder anderen Greg Van Avermaet en Sagan, zaterdag nog de nummer één en twee in de Omloop, zijn kans schoon op de Oude Kwaremont. De aanvallers sloegen al rap een flink gat met het peloton.

Daarin werd het vergeefse kopwerk gedaan door Lotto-Jumbo, dat Lars Boom de strijd zag staken vanwege de naweeën van zijn valpartij in de Omloop. De Brabander moest zaterdag ook al opgeven en kende dus een bijzonder teleurstellend Vlaams openingsweekend.

Stuyven

Op zo'n 30 kilometer van de eindstreep meldde de achtervolgende groep zich vooraan, waardoor Van Ginneken plots deel uitmaakte van een kopgroep van 24 renners.

Stuyven, de winnaar van vorig jaar, zette zijn zinnen vervolgens op een herhaling van vorig jaar en reed weg bij de rest. De Belg kreeg echter al snel gezelschap van Sagan, Trentin, Benoot en Rowe. Het tempo van het vijftal bleek te straf voor de achtervolgers en dus konden de koplopers zich opmaken voor een sprint.

De favoriete Sagan had daarin verrassend weinig te duchten van de Italiaan Trentin en kon zijn wiel als eerste over de eindstreep zetten in de straten van Kuurne.