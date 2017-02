Winnaar Van Avermaet geeft toe dat Sagan sterkste was in Omloop

"Ik was zeker niet de sterkste man in koers, maar ik wist dat ik veel kans had in de sprint", aldus de 31-jarige Van Avermaet na de finish in Gent tegen Sporza.

Sagan maakte indruk in de openingskoers van het Vlaamse voorjaar, maar in de laatste bocht raakte hij wat ingesloten waardoor hij in de sprint van een kopgroepje van drie zijn meerdere moest erkennen in Van Avermaet. De Belg Sep Vanmarcke eindigde als derde.

"Sagan reed op een bepaald moment echt heel rap", zei Van Avermaet. "Voor mij en Vanmarcke was het toch even op de tanden bijten. Maar dan kwam ik er weer door. Uiteindelijk heb je elkaar nodig om in Gent te komen."

"Ik ben blij dat de finish op dezelfde plek is blijven liggen, want de aankomst ligt mij bijzonder goed. Ik ken het van vorig jaar en ik heb het dan ook kunnen afmaken."

Van Avermaet, wiens hoofddoel de Ronde van Vlaanderen begin april is, boekte net als vorig jaar zijn eerste zege van het seizoen in de Omloop. "Dit is natuurlijk een geweldig gevoel. Ik hoop dat de rest van het seizoen ook zo goed wordt als dat van vorig jaar."

Spraakzaam

Sagan was wat minder spraakzaam in een niet alledaags interview met Sporza. "Ik kan niet elke dag winnen", stelde de Slowaak. "Ik had niet de benen om Van Avermaet te kloppen."

"Ik heb een maand niet gekoerst, dus ik ben tevreden over deze wedstrijd. Het was een kopie van die van vorig jaar."

Zondag staat met Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede koers van het Vlaamse openingsweekend op het programma. Van Avermaet en Sagan staan ook op de startlijst van die semiklassieker.