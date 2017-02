Van Avermaet troeft Sagan wederom af in Omloop Het Nieuwsblad

Van Avermaet ging als eerste aan in de straten van Gent en Sagan, die even ingesloten zat, kwam er niet meer overheen. Sep Vanmarcke, de winnaar van 2012, eindigde als derde na 198 kilometer.

De Italiaan Fabio Felline werd vierde door op ruim een minuut van de top drie de spurt van de achtervolgers te winnen in de koers die sinds dit jaar deel uitmaakt van de World Tour, de reeks van belangrijkste wedstrijden in het wielrennen.

Sagan en Van Avermaet streden vorig jaar ook al tegen elkaar om de zege in de openingskoers van het Vlaamse voorjaar en ook toen troefde de Belg de Slowaak Sagan af in de sprint van een kopgroepje.

Tom Boonen, die na Parijs-Roubaix in april stopt met wielrennen, wist ook in zijn laatste poging de Omloop niet te winnen. De 36-jarige Belg was betrokken bij een aantal van de vele valpartijen in de nerveuse koers en gaf met nog zo'n veertig kilometer te gaan op.

Lotto-Jumbo-kopman Lars Boom had toen al in de remnnen geknepen. De Brabander moest na een massale valpartij aan kop van het peloton opgeven met lichte blessures.

Teunissen

Van Avermaet, Sagan en Vanmarcke waren de sterkste renners in de afvalkoers over dertien hellingen en tien kasseistroken.

Het trio sloot na de Molenberg, het laaste klimmetje van de dag op 35 kilometer van de streep, aan bij de Nederlander Mike Teunissen (Team Sunweb) en de Fransman Justin Jules, de laatste twee overlevers van een vroege kopgroep van zes waarin Brian van Goethem (Roompot-Nederlandse Loterij) de tweede Nederlander was.

Teunissen en Jules moesten op de kasseien van de Paddestraat eveneens afhaken vooraan, waarna Van Avermaet, Sagan en Vanmarcke met z'n drieën verdergingen. Zij hadden lang een half minuutje voorsprong op een achtervolgende groep, die maar niet dichterbij wist te komen.

De toppers vooraan mochten daarom sprinten om de zege en net als vorig jaar wist Van Avermaet zijn rivaal Sagan te verrassen in de laatste hectometers.

Vrouwen

In de vrouwenversie van de Omloop Het Nieuwsblad zorgden Lucinda Brand, Chantal Blaak en Annemiek van Vleuten voor een volledig Nederlands podium.

In de laatste tien kilometer ontsnapte Brand uit een kopgroep van zes rijdsters, om vervolgens naar de finish te soleren. Achter de 27-jarige rijdster van Team Sunweb kwamen achtereenvolgens landgenotes Blaak, Van Vleuten en Ellen van Dijk over de eindstreep in Gent.

De ploeg van Brand was oppermachtig in de eerste grote koers van 2017. In de finale van de koers reed Van Dijk weg met de Italiaanse Elisa Longo Borghini, maar zij werden bijgehaald door Brand, Blaak en Van Vleuten.

Na een mislukte demarrage was het bij de tweede poging wel raak voor Brand, die in het restant uit handen wist te blijven van haar achtervolgsters.

Vorig jaar ging de winst naar de Britse Elizabeth Deignan. De vorige Nederlandse winnares was Anna van der Breggen in 2015.