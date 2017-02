Ewan baalt van verspelen ritzege in Abu Dhabi door te vroeg juichen

Kittel nam met zijn zege revanche voor zijn val in de slotkilometer van de eerste etappe op donderdag, waardoor hij niet mee kon sprinten voor de dagwinst.

"Ik heb niet gezien wat het verschil was, maar ik denk dat mijn zegegebaar me de ritwinst heeft gekost. Beschamend", zei Orica-Scott-renner Ewan na de finish.

"Ik voel me schuldig tegenover mijn ploeggenoten. Ze hebben het geweldig gedaan. Doordat ik het op deze manier verpest laat ik ze in de steek."

Winnaar Kittel, de uitkomt voor Quick-Step Floors, denkt dat Ewan een belangrijke les heeft geleerd. "Volgens mij versloeg ik Caleb op het allerlaatste moment. Als je niet tot de lijn sprint, kun je de concurrentie daarmee helpen. In dit geval was ik de gelukkige. Het is een fout die iedere sprinter wel eens heeft gemaakt."

Speciaal tintje

Doordat de 28-jarige Kittel donderdag naast de zege greep, smaakte de winst in de tweede etappe extra zoet voor de Duitser.

"In de eerste rit moest ik ook van ver komen. Dat ik vandaag op die manier wel win geeft deze zege een speciaal tintje. Ik geloofde erin tot het laatste moment", zei hij.

"We hadden behoorlijk wind tegen en de wind kwam ook van links, dus het was verstandig om van wiel naar wiel te gaan om op snelheid te komen."

Martijn Verschoor van Novo Nordisk was in de tweede rit de beste Nederlander op plaats vijftien. Tom Dumoulin werd 22e. In het algemeen klassement heeft leider Mark Cavendish vier seconden voorsprong op Kittel.