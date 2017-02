Kittel verslaat Ewan en Cavendish en wint tweede rit in Abu Dhabi

De Duitser van QuickStep Floors was in de massasprint te sterk voor Caleb Ewan (tweede) en Mark Cavendish (derde).

Kittel nam met zijn zege revanche voor zijn onfortuinlijke val in de slotkilometer van de eerste etappe op donderdag, waardoor hij niet mee kon sprinten voor de dagwinst. Cavendish, donderdag winnaar van de eerste etappe, blijft de houder van de leiderstrui.

Nicola Boem, Kristijan Durasek, Alessandro De Marchi, Fabio Calabria, Marco Canola en Kirill Sveshnikov vormden de kopgroep van de dag.

Het zestal kreeg een maximale voorsprong van drie minuten van het peloton. Op tien kilometer van de finish werden vier van de zes vluchters teruggepakt. Alleen Canola en De Marchi hielden het nog ruim zeven kilometer langer vol.

In de onvermijdelijke massasprint leek de Australiƫr Ewan op weg naar de zege nadat hij goed naar voren gereden werd door zijn ploeg Orica-Scott. Hij juichde zelfs al, maar zag niet dat Kittel hem in de slotmeters nipt voorbij was gesneld.

Ruimte

''Donderdag verloor ik niet alleen de etappe door mijn val, maar ook wat huid'', zei Kittel aan de finish.

''Ik was gebrand op een nieuwe kans en die heb ik gegrepen. Bijna was ik te laat vooraan en ik moest van wiel naar wiel springen. Ik zag ruimte op rechts en zag ook dat ik sneller was dan de rest, maar wist op de finishlijn nog niet of het genoeg was. Mooi om zo te winnen.''

Martijn Verschoor (Novo Nordisk) was de beste Nederlander, op de vijftiende plaats. Tom Dumoulin passeerde de meet als 22e. In het algemeen klassement heeft Cavendish vier seconden voorsprong op Kittel.