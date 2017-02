Schijfremmen weer onder vuur na gevaarlijke situatie in Abu Dhabi

De 23-jarige Doull was in de laatste kilometers van de eerste rit in Abu Dhabi betrokken bij een valpartij voor in het peloton. Bij zijn crash raakte hij naar eigen zeggen de schijfrem van een andere renner.

Volgens Cyclingnews is Marcel Kittel de enige renner die een fiets met schijfremmen gebruikt in de ronde in de Verenigde Arabische Emiraten.

De wielerschoen van Doull werd bij de val over de hele lengte opengereten. ''Gelukkig voor mij ging de schijfrem door mijn schoen en niet door mijn been. Mijn voet is wel geraakt'', schreef de Welshman op Twitter. Hij hield geen serieuze verwondingen over aan het voorval.

"Los dit op, UCI", twitterde Doull even later naar de internationale wielrenunie. Hij kreeg bijval van onder anderen zijn teamgenoten Wout Poels en Chris Froome. De Brit noemde de schijfrem "een mislukking", Poels vindt dat "veiligheid voorop moet staan voordat er nieuwe dingen geprobeerd worden".

Onveilig

Ook Tom Dumoulin gaf zijn mening over de schijfrem op Twitter. "Ik ben een groot fan van innovatie, van vooruitgang, van het proberen van nieuwe dingen. Maar schijfremmen zijn onveilig en niet klaar voor gebruik in een peloton", liet de Limburger van Team Sunweb weten.

De remmen werden vorig jaar door de UCI verboden, nadat Francisco Ventoso een diepe vleeswond had opgelopen toen hij tijdens Parijs-Roubaix in aanraking kwam met een schijfrem. Dit jaar mag er weer mee worden geëxperimenteerd.

De eerste etappe van de Ronde van Dubai werd gewonnen door Mark Cavendish. Door de valpartij konden onder anderen Kittel en Caleb Ewan niet strijden om de dagwinst.