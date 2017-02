Cavendish schrijft eerste etappe Ronde van Abu Dhabi op zijn naam

De 31-jarige Brit bleef de Duitser André Greipel (tweede) en de Italiaan Niccolo Bonifazio (derde) nipt voor. Door zijn overwinning is Cavendish automatisch ook de eerste leider.

De sprint werd ontsierd door een valpartij, waardoor onder anderen Marcel Kittel en Caleb Ewan niet mee konden strijden om de dagwinst.

Bauke Mollema en Alberto Contador smakten vlak daarvoor tegen het asfalt, maar beide rijders van Trek-Segafredo werden al snel door hun ploeggenoten terug naar het peloton gebracht. Zowel Mollema als Contador liep enkele schrammen op.

"We hadden ons huiswerk goed gedaan vandaag", zei Cavendish op de persconferentie na de koers. "We hebben de finale van vorig jaar bestudeerd, toen we het hier helemaal verkeerd deden. Daarom hebben we nu precies het omgekeerde gedaan. En het ging volledig zoals we het hadden gepland in de teambespreking. Ik hoefde eigenlijk niks te doen."

De Ronde van Abu Dhabi maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de UCI WorldTour en duurt tot en met zondag. Vorig jaar ging de Est Tanel Kangert met de eindzege aan de haal.

Kopgroep

Manuele Mori, Mirco Maestri, Artyom Zakharov, Kazushige Kuboki, David Lozano en Artur Ershov vormden de kopgroep van de dag. Het peloton liet het zestal echter niet te ver wegrijden en op zestien kilometer van de meet werden de koplopers ingerekend.

De etappe leek daardoor een voorspelbaar einde te krijgen, maar de twee valpartijen brachten daar verandering in. Met nog een kilometer voor de boeg ging het voorste deel van het peloton onderuit, waardoor een groot deel van de sprinttrein werd weggeslagen.

Dimension Data had de zaakjes nog wel goed op orde. Cavendish profiteerde optimaal van het knechtenwerk van zijn teammaten en mocht zijn handen omhoog steken.

Martijn Verschoor van Novo Nordisk was op de 21e plaats de beste Nederlander. Tom Dumoulin, die namens Team Sunweb zijn eerste koers van dit jaar fietste, eindigde als 26e. Robert Gesink bezette de 30e plaats.