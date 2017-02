Armstrong weerspreekt aanklacht Amerikaanse overheid

De overheid wil bijna 95 miljoen euro van Armstrong als schadeloosstelling. Een van zijn toenmalige ploegen, US Postal, is gefinancierd met belastinggeld.

De overheid wil het bedrag terugvorderen dat destijds als sponsorgeld via US Postal aan Armstrong betaald werd. Daarmee sluit het zich aan bij een rechtszaak die Armstrongs voormalige ploegmaat Floyd Landis reeds in 2010 aanspande.

"US Postal heeft in die tijd van ons geprofiteerd", zegt de Texaan. "Als veel mensen vinden dat ik bestraft moet worden, is dat oké. Ik ben in mijn leven al vaak gestraft. Maar wij geloven in de wet."

Het proces zou in de herfst moeten plaatsvinden. Armstrong wilde de zaak via een kort geding afhandelen, maar de rechter besloot onlangs anders.

Geen schade

De ontmaskerde Armstrong stelt dat de Amerikaanse overheid geen enkele schade heeft geleden en het bedrijf US Postal Service alleen voordeel heeft gehad van de sponsoring van de gelijknamige wielerploeg.

''Ik vond het geweldig dat bedrijf te vertegenwoordigen. Het was een eer om in hun shirt in Parijs het Amerikaanse volkslied te mogen horen'', zegt Armstrong.

Het bedrijf Tailwind Sports heeft als eigenaar van de wielerploeg van Armstrong tussen 2000 en 2004 32 miljoen dollar ontvangen van US Postal. Daarvan zou 13,5 miljoen voor Armstrong zelf zijn geweest. De rechter zou nu het drievoudige kunnen eisen als het meegaat in de eis.