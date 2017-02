Esteban Chaves verkiest debuut in Tour boven Giro

Vorig jaar haalde de 27-jarige Chaves nog het podium in de Giro en won hij een etappe. Hij eindigde achter winnaar Vincenzo Nibali als tweede.

In de Vuelta a España werd hij derde in het eindklassement. In 2015 eindigde hij als vijfde in Spanje en won hij twee ritten. Ook dit jaar zal Chaves, die rijdt voor de Australische formatie Orica–Scott, van start gaan in de Vuelta.

Ploegleider Matt White verwacht niet dat Chaves al kans maakt op de eindzege in de Tour. "Het is onrealistisch om dat van een renner te verwachten in zijn eerste Tour, maar Esteban heeft laten zien dat hij grote rondes fysiek aan kan. En daarna is het afwachten hoe hij uit de Tour komt richting de Vuelta."

Yates

In tegenstelling tot Chaves zullen Simon en Adam Yates namens Orica-Scott wel van start gaan in de Giro. De 24-jarige Britse tweelingbroers debuteren in de Ronde van Italië. Ze zullen ook starten in de Vuelta, maar de Tour laten ze schieten.

Vorig jaar veroverde Adam Yates de witte trui in de Tour, de trui voor de beste renner onder de 25 jaar. Hij werd vierde in het algemeen klassement. Simon Yates eindigde als zesde in de Vuelta.

White zegt dat er bij de keuze van de gebroeders Yates is gekeken naar de lange termijn. "Voor buitenstaanders is het misschien vreemd dat we de nummer vier van vorig jaar niet naar de Tour sturen, maar voor ons is het simpel."

"We willen Adam en Simon een goede basis geven voor de toekomst. Ze moeten zich ontwikkelen in het tempo dat het best bij ze past."

Nederlandse concurrentie

Het is de bedoeling dat de gebroeders Yates allebei voor het klassement gaan in de Giro. Zij moeten de concurrentie aangaan met de Nederlanders Tom Dumoulin (Team Sunweb), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo).

"Het wordt de honderdste Giro en dus is het een speciale editie", weet White. "We krijgen misschien wel de zwaarste laatste week die we ooit hebben gezien in een grote ronde. Simon en Adam zullen er klaar voor zijn om de strijd aan te gaan."