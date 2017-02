Lotto-Jumbo verlengt contract Algarve-winnaar Roglic tot eind 2018

De 27-jarige Sloveen schreef afgelopen week de Ronde van de Algarve op zijn naam, vooral dankzij een sterk optreden in de tijdrit en ook in de bergetappes.

''Wij hebben hem binnengehaald als een onervaren talent. Onder onze begeleiding heeft hij mooie stappen gezet'', zegt teammanager Richard Plugge dinsdag bij de bekendmaking van het nieuws.

Roglic gold aanvankelijk als een talentvolle schansspringer, maar ging zich na een zware val richten op wielrennen. Hij won vorig jaar de lange tijdrit in de Giro d'Italia, nadat hij in openingstijdrit door Apeldoorn nog met één honderdste was geklopt door Tom Dumoulin.

"Hij is een echte topsporter, die met toewijding werkt aan zijn ontwikkeling", vindt Plugge. "Het is een goede zaak dat hij ook volgend jaar voor ons rijdt."

Andere ploegen

Er was ook interesse van andere wielerploegen van Roglic, die in 2015 overkwam van de continentale wielerploeg Adria Mobil uit Slovenië. “Maar ik heb een goede band met iedereen binnen Lotto-Jumbo en de begeleiding is hier goed. Dat telt voor mij”, legt Roglic uit.

"Ik ben bovendien zeer tevreden over hoe het nu gaat. We waren dan ook snel akkoord over contractverlenging."