Marianne Vos begint wegseizoen in Strade Bianche

Dat meldt haar ploeg WM3 Pro Cycling dinsdag via Twitter.

De Strade Bianche, die begint en eindigt in Siena en deels over onverharde wegen voert, is de eerste koers van dit jaar in de World Tour voor vrouwen.

De wedstrijdcyclus, die begint aan zijn tweede jaar, bestaat in totaal uit twintig koersen in tien verschillende landen.

De Ronde van Drenthe (11 maart), de Amstel Gold Race (16 april) en de Boels Rental Ladies Tour (29 augustus-3 september) zijn de Nederlandse wedstrijden op de kalender.

Veldrijden

De 29-jarige Vos richtte zich de afgelopen maanden op het veldrijden. De zevenvoudig wereldkampioene in die discipline eindigde eind januari als tweede bij het WK in Luxemburg. Vorige week was ze met haar ploeg op trainingskamp in het Spaanse Calpe.

De Strade Bianche voor vrouwen werd vorig jaar gewonnen door de Britse Lizzie Armitstead.