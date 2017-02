Valverde wint Ruta del Sol, eindzege in Algarve naar Roglic van Lotto-Jumbo

De Spanjaard Valverde verdedigde in de slotrit met succes een voorsprong van één seconde op zijn landgenoot Alberto Contador. De Fransman Thibaut Pinot eindigde als derde, vlak voor Wout Poels.

De vijfde en laatste etappe ging zondag over heuvelachtig parcours van Setenil naar Coin. Na 151 kilometer ging een kopgroep van zes om de dagzege sprinten.

Lotto-Soudal-renner Wellens versloeg daarin de Australiër Simon Clarke en zijn landgenoot Victor Campenarts van Lotto-Jumbo. Nick van der Lijke maakte ook deel uit van de kopgroep, de renner van Roompot werd zesde. Marco Minnaard van Wanty-Groupe Gobert eindigde op anderhalve minuut als zevende.

Valverde (Movistar) won de Ruta del Sol eerder in 2012, 2013, 2014 en 2016. In 2015 schreef de Brit Chris Froome de etappekoers op zijn naam. Joost Posthuma was in 2009 de laatste eindwinnaar in Andalusië.

Algarve

De slotetappe in de Ronde van de Algarve ging naar de Portugees Amaro Antunes. Lotto-Jumbo-renner Primoz Roglic behield de leiding in het algemeen klassement.

Antunes bleef zondag in de rit van Loulé naar Alto do Malhao over 179 kilometer met finish bergop de Spanjaard Vicente Garcia en de Belg Tiesj Benoot voor. Voormalig wereldkampioen Michal Kwiatkowski werd vierde, vlak voor Roglic.

Roglic die vrijdag de leiding in het klassement overnam van Daniel Martin met een sterkte individuele tijdrit, verdedigde een voorsprong van 22 seconden op Kwiatkowski van Team Sky. Op de steile slotklim van 3 kilometer moest Roglic alleen de Pool in de gaten houden en deed dat met succes.

Maurits Lammertink bleef als enige van de grote groep vluchters nog even vooruit op de Alto do Malhao. De Nederlander van Katusha werd op twee kilometer van de streep als laatste ingelopen. De klimmer Antunes van de Portugese ploeg W52/FC Porto demarreerde meteen hierop en bleef het uitgedunde peloton voor.

Kwiatkowski won de Portugese rittenkoers in 2014, waarna de Brit Geraint Thomas tweemaal eindwinnaar was.