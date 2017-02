Hermans grijpt eindzege Ronde van Oman, Kristoff wint ook slotrit

De Noor sprintte naar zijn derde dagzege in Oman. Hij drukte zijn wiel in finishplaats Muttrah net iets eerder over de eindstreep dan de Roemeen Eduard Michael Grosu en Sacha Modolo uit Italië. Ramon Sinkeldam was op plek zes de beste Nederlander.

Hermans lost Vincenzo Nibali af als winnaar in Oman. Hij nam na zijn ritzege in de tweede etappe de leiding in het algemeen klassement over van Kristoff en stond die vervolgens niet meer af. Het podium werd gecompleteerd door Rui Costa en Fabio Aru.

De 30-jarige Hermans won zaterdag ook nog de koninginnenrit en kon zo met een voorsprong van 22 seconden op zijn naaste belager Costa beginnen aan de 130 kilometer lange slotrit van The Wave naar Muttrah.

Keisse

Vrijwel direct na het vertrek reden twee landgenoten van Hermans weg: Iljo Keisse (Quick-Step Floors) en Aimé De Gendt (Sport Vlaanderen). Zij kregen gezelschap van de Fransman Benjamin Giraud van Delko Marseille Provence KTM.

Het trio reed al snel een voorsprong van ruim tweeënhalve minuut bij elkaar, maar slaagde er niet in het peloton echt van zich af te schudden. Keisse en De Gendt kwamen er alleen voor te staan toen Giraud moest lossen op de beklimming van de Al Jissah.

Het Belgische duo zag de aanstormende meute naderen en op zo'n 12 kilometer van de finish besloot Keisse solo te gaan. Katusha-Alpecin wilde sprinttroef Kristoff echter in stelling brengen en met de finish aan de horizon maakte het peloton ook een einde aan de dappere poging van de overgebleven Belg.

De nummer zes van het klassement, Romain Bardet, en olympisch Greg Van Avermaet probeerden het nog, maar een massasprint bleek onvermijdelijk. Daarin ging de winst voor de derde keer naar Kristoff.