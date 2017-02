Fransman Coquard sprint naar ritwinst in Ruta del Sol

Coquard was in de Ruta del Sol in de eindsprint sneller dan de Noor Daniel Hoelgaard (tweede) en Hugo Hofstetter, eveneens afkomstig uit Frankrijk (derde).

De Nederlanders Moreno Hofland (Lotto Soudal) en Raymond Kreder (Roompot-Nederlandse Loterij) eindigden net naast het podium. Ze werden respectievelijk vierde en vijfde.

De etappe werd gekleurd door een vlucht van zes renners, onder wie Martijn Keizer (Lotto-Jumbo) en Martijn Budding (Roompot).

Op ongeveer vier kilometer van de streep werd de kopgroep teruggepakt door het jagende peloton onder aanvoering van de sprintersploegen. In de sprint maakte de 24-jarige Coquard een achterstand op Hoelgaard goed en dat leverde de Fransman van Direct Energie de winst op.

Alejandro Valverde behield zijn leiding in het klassement. Hij verdedigt zondag in de laatste rit een marge van een seconde op nummer twee Alberto Contador. Thibaut Pinot is op zes tellen de nummer drie.

Wout Poels bezet de vierde plaats in de rangschikking. De Limburger van Team Sky geeft 21 seconden toe op leider Valverde.

Haut-Var

In de Tour du Haut-Var is Samuel Dumoulin de eerste leider. De Fransman was in de sprint van de openingsrit na 153 kilometer sneller dan zijn landgenoot Arthur Vichot en de Belg Maxime Vantomme.

Dumoulin bezorgde zijn ploeg AG2R-La Mondiale daarmee direct de eerste overwinning van het seizoen. Hij start zondag in de tweede en laatste etappe in de leiderstrui.

In de 206 kilometer lange slotrit, met start en aankomst in Draguignan, moet het peloton een handvol heuvels over.

De grote Nederlandse ploegen ontbreken in de koers. Floris Gerts (BMC) is de enige Nederlandse coureur die in actie komt.