Hermans steviger in rode leiderstrui na winst in koninginnenrit Oman

Fabio Aru passeerde als tweede de finish in de koninginnenrit, voor Rui Costa. Hermans (30) verstevigde zo zijn leiding in het algemeen klassement en verdedigt zondag in de slotetappe zijn rode leiderstrui.

Na enkele gepareerde ontsnappingspogingen in de beginkilometers bleven Preben Van Hecke, Olivier Pardini, Daniel Diaz, Jonathan Clarke en Mark Christian wel uit handen van het peloton.

Het vijftal reed een maximale voorsprong van een kleine negen minuten bij elkaar. Het kwintet aan kop werd op de slotklim opgeslokt door de meute, die onderweg nog werd opgeschrikt door een massale valpartij als gevolg van water op de weg.

Green Mountain

Op de flanken van de Green Mountain, de scherprechter met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,5 en stroken tot liefst 14, viel de kopgroep al rap uiteen. Christian moest lossen vanwege materiaalpech en kon niet meer aansluiten bij zijn medevluchters, die het peloton met rasse schreden zagen naderen.

Met nog een kilometer of zeven voor de boeg zat de lange vlucht er definitief op voor de vier overgebleven renners. Na een mislukte poging van Lachlan Morton ontstond een groepje van negen koplopers. Merhawi Kudus, die als nummer vier met een achterstand van 21 seconden aan de etappe begon, zag zijn kans schoon en reed weg bij de overige acht.

De Eritreeër van Dimension Data werd echter bijtijds achterhaald door Hermans, die vervolgens juichend over de eindstreep kwam op de Green Mountain.

Zondag is de laatste etappe in Oman. In een relatief vlakke rit met slechts twee klimmetjes koerst het peloton over 130 kilometer van The Wave naar Muttrah Corniche. Vorig jaar ging de eindzege naar Vincenzo Nibali.