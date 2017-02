Alexander Kristoff boekt tweede ritzege in Ronde van Oman

De 29-jarige Kristoff toonde zich in de rit van 118 kilometer van Yiti naar het ministerie van Toerisme van Oman de snelste sprinter van een uitgedund peloton.

De Italiaan Sonny Colbrelli eindigde als tweede, voor olympisch kampioen Greg Van Avermaet. Niki Terpstra was de beste Nederlander op de zestiende plek.

Ben Hermans werd 29e in dezelfde tijd als de winnaar, waardoor hij de leiderstrui behoudt. De Belg van BMC heeft een voorsprong van vijf seconden op Rui Costa, de nummer twee in het klassement. Jakob Fuglsang staat derde op dertien tellen.

Teunissen

Negen renners namen in de korte maar pittige etappe een voorsprong van een minuut of drie. De Nederlander Mike Teunissen glipte mee, maar hij moest lossen op de tweede beklimming van de Bousher Al Amerat.

De helling van 3,2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,8 stond in laatste veertig kilometer in totaal drie keer op het programma.

Met nog zo'n vijftien kilometer te gaan werden ook de laatste zes vluchters teruggepakt door het peloton, dat nog maar uit ongeveer zeventig renners bestond. Het regende vervolgens aanvallen in de finale, maar het draaide toch uit op een sprint. Daarin was de Noor Kristoff, die dit jaar ook al succesvol was in de tweede etappe in de Ster van Bessège, de rapste.

De Ronde van Oman duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat de koninginnenrit met finish op de Green Mountain op het programma.