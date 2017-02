Pinot troeft Contador af in tweede rit Ruta del Sol

Contador leek op weg naar de zege in de rit van 177,9 kilometer van Torredonjimeno naar de top van Alto Peña del Aguila, een klim van 4,8 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent.

De aanwinst van Trek-Segafredo reed met nog zo'n 2,5 kilometer te gaan weg uit de groep met favorieten, maar hij werd in de laatste honderden meters bijgehaald door Pinot. De 26-jarige Fransman was vervolgens duidelijk de sterkste in de sprint.

Wout Poels was op dertien seconden van Pinot de beste Nederlander op de zevende plek. Pieter Weening eindigde als negende met een achterstand van 46 tellen op de winnaar.

Klassement

Contador nam wel de leiding in het klassement over van Alejandro Valverde, die woensdag de eerste etappe op zijn naam schreef. De Spanjaard van Movistar kwam donderdag als derde over de streep met zeven seconden achterstand op Pinot en vijf op Contador.

De nummer twee Pinot geeft in de algemene rangschikking drie seconden toe op de voormalig Tourwinnaar.

Poels is ook in het klassement de beste Nederlander. De Limburger staat zesde op elf seconden van Contador. Weening is de nummer tien op 1 minuut en 8 seconden.

De Ruta del Sol duurt nog tot en met zondag. Vrijdag staat er een tijdrit van twaalf kilometer op het programma.