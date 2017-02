Belg Hermans schrijft tweede etappe Ronde van Oman op zijn naam

De Belgische renner van BMC klopte na 175 kilometer in een sprint bergop oud-wereldkampioen Rui Costa (tweede) en Jakob Fuglsang (derde).

Hermans nam tevens de leiderstrui over van Alexander Kristoff, die dinsdag de sterkste was in een massasprint, maar een dag later niet met de besten meedeed.

In het algemeen klassement heeft Hermans nu vier seconden voorsprong op Costa en zes op Fuglsang.

Direct vanuit de start in Nakhal probeerden veel renners, onder wie Roy Curvers, weg te rijden uit het peloton, maar daar slaagde aanvankelijk niemand in.

Mark Christian en Preben Van Hecke kregen uiteindelijk wel een vrijgeleide van het peloton en verzamelden binnen een mum van tijd een voorsprong van bijna acht minuten.

Spannende finale

Met nog zeventig kilometer voor de boeg voerde het peloton het tempo op en verdween de voorsprong van Christian en Van Hecke als sneeuw voor de zon. De twee werden op 22 kilometer van de finish dan ook ingerekend.

In de spannende finale deden Lasse Norman Hansen en Daniel Eaton nog een uiterste poging om een sprint te voorkomen. Het duo fietste ruim een halve minuut voorsprong bij elkaar, maar twee kilometer voor het einde kwam alles weer samen.

In de strijd om de dagzege beschikte Hermans op een oplopende finishstraat in Al Bustan over de snelste sprint. Hij liet Costa en Fuglsang knap achter zich.