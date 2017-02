Tourstart van 2018 vindt plaats in Franse regio Vendée

De Vendée was vijf keer eerder de locatie voor de start van de Ronde van Frankrijk. In 1976, 1993, 1999, 2005 en 2011 vertrok het peloton in dezelfde regio aan de Franse kust.

Volgens Franse media klinkt het startschot voor de 'Grand Depart' volgend jaar in attractiepark Puy du Fou, waar de Tour eerder begon in 1993.

De organisatie van de Tour bevestigt dat niet en laat weten dat op dinsdag 28 februari het complete rittenschema wordt onthuld tijdens een persconferentie. Dan wordt ook de datum bekendgemaakt waarop de Tour van 2018 begint.

In 2011 begon het peloton in de regio Vandée op het eilandje Île de Noirmoutier. Vervolgens werd het vasteland bereikt via de beruchte Passage du Gois.

Düsseldorf

Dit jaar is de start van de 104e editie van de Tour de France in het Duitse Düsseldorf. De renners zullen daar beginnen met een tijdrit.

Chris Froome won de laatste twee edities van de Ronde van Frankrijk en is komende zomer in Düsseldorf ook weer van de partij. Onder anderen Alberto Contador, Nairo Quintana en Alejandro Valverde hebben laten weten de Tour ook te rijden.