Van der Poel wint Superprestige in stijl met zege in Middelkerke

De 22-jarige Brabander bleef in de laatste rit van het seizoen zijn concurrent Wout van Aert voor. De Nederlands kampioen liet de wereldkampioen drie ronden voor het einde achter en soleerde naar de zege.

Van der Poel boekte zijn twintigste zege van het seizoen. De Belg Laurens Sweeck legde zaterdag beslag op de derde plek, vlak voor Lars van der Haar.

Van der Poel won liefst zeven van de acht wedstrijden in de Superprestige. Alleen in Spa werd hij geklopt door Van Aert.

"Ik ben zeer tevreden dat ik een klassement gewonnen heb dit seizoen. Natuurlijk had ik maar al te graag alle wedstrijden gewonnen, maar in Francorchamps was het me niet gegund. Maar goed, zeven zeges op acht wedstrijden behalen in een regelmatigheidscriterium is toch niet onaardig?"

In de eindstand van de Superprestige is David van der Poel op de negende plaats de tweede Nederlander. Er staan acht Belgen in de top tien.

Vrouwen

Bij de vrouwen won Sanne Cant de laatste cross. De wereldkampioene uit België troefde de Nederlandse Sophie de Boer en haar landgenote Ellen van Loy af. Cant pakte ook de eindzege in het klassement, voor De Boer en Van Loy.