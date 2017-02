Lotto-Jumbo met debutanten in Ruta del Sol, rentree Boom in Portugal

Tolhoek (22) verraste vorig jaar als renner van Team Roompot in de Ronde van Zwitserland. De Zeeuw was daar de beste in het bergklassement.

De Tier is een 25-jarige Belg die wordt gezien als een klimtalent. Hij verruilde onlangs Topsport Vlaanderen voor Lotto-Jumbo.

Lotto-Jumbo bestaat in Spanje verder uit de Belgen Jurgen Van den Broeck en Victor Campenaerts en de Nederlanders Stef Clement, Martijn Keizer en Bram Tankink.

De Ruta del Sol bestaat uit vijf etappes met veel klimkilometers, waarvan de tweede rit een aankomst bergop kent. De derde etappe is een tijdrit over twaalf kilometer.

De Spaanse rittenkoers begint woensdag in Rincón de la Victoria en duurt tot en met zondag 19 februari.

Volta ao Algarve

Boom, die werd overgenomen van Astana, maakt in de Volta ao Algarve zijn rentree op de weg namens Lotto-Jumbo. Eerder dit seizoen was hij al wel actief in het veldrijden.

De 31-jarige Brabander, die in 2014 een Touretappe won, kwam eerder uit voor de Nederlandse formatie. Destijds was dat onder de naam Rabobank en Belkin.

Lotto-Jumbo verschijnt aan de start met een ploeg die gebouwd is rond Dylan Groenewegen. Naast de sprinter en Boom zijn Gijs Van Hoecke, Tom Leezer, Primoz Roglic, Timo Roosen, Robert Wagner en Maarten Wynants geselecteerd.

De Sloveen Roglic gaat voor het klassement. Groenewegen focust zich vooral op ritwinst in de eerste en vierde etappe. Rit drie is een tijdrit over achttien kilometer.