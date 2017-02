Belgische Touretappewinnaar Baguet (47) overleden

Baguet was al enige tijd ziek. In oktober 2014 werd de voormalig renner tijdens een fietsvakantie met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Baguet bleek darmkanker te hebben.

De in het Belgische Brakel geboren Baguet maakte nog wel zijn comeback in het mountainbiken en hoopte zijn ziekte te hebben overwonnen. De ziekte kwam terug en begin dit jaar gaven de doktoren de hoop op.

De ritzege in de Tour maakte destijds veel emoties los bij Baguet, die in 1996 zijn wielerloopbaan in eerste instantie had beëindigd om aan de slag te gaan als dakdekker.

Amstel Gold Race

Nadat hij zijn wielerloopbaan vervolgde werd Baguet in 2000 ook nog Belgisch kampioen. Bovendien was er in 2001 een derde plaats Amstel Gold Race. De winnaar dat jaar was Erik Dekker en Lance Armstrong werd tweede.

In 2007 stopte Baguet definitief met wielrennen op de weg. Hij overleed donderdag in zijn huis in Letterhoutem.