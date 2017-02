Slotetappe en eindzege voor Kittel in Ronde van Dubai

Kittel troefde in de sprint Elia Viviani en Riccardo Minali af in de vlakke etappe van 124 kilometer die van Dubai Marine Club naar City Walk leidde. Het was zijn derde ritzege in de Ronde van Dubai.

Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) eindigt als tweede in het algemeen klassement op 18 seconden van Kittel. Hij finishte in de etappe van zaterdag als tiende. De 23-jarige Nederlands kampioen mag zich wel de beste jongere van de ronde noemen.



De Nederlandse BMC-renner Floris Gerts zat zaterdag lange tijd in de kopgroep van vier, maar werd uiteindelijk tien kilometer voor de finish opgeslokt door het peloton.

Klap

De vierde etappe van de Ronde van Dubai, de enige etappe met wat klimwerk deze ronde, werd vrijdag afgelast door de harde wind en zandstormen in de woestijn. De eerste twee ritten schreef Kittel op zijn naam, John Degenkolb was donderdag de beste.

In de derde etappe kreeg Kittel in de strijd om in de goede waaier te zitten een klap van Astana-renner Andriy Grivko, die na de rit uit de ronde werd gezet.