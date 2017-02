Deen Magnus Cort Nielsen sprint naar zege in Ronde van Valencia

De 24-jarige Deen van Orica-Scott, vorig jaar goed voor twee etappezeges in de Ronde van Spanje, troefde de Fransman Nacer Bouhanni af in de massasprint. Greg Van Avermaet eindigde als negende en behoudt de leiderstrui in de Spaanse ronde.

Wouter Wippert was de beste Nederlander in de daguitslag. De sprinter van Cannondale-Drapac reed naar een veertiende plek, vlak voor Coen Vermeltfoort (vijftiende) en Wout Poels (zeventiende).

De Ronde van Valencia, die vorig jaar werd gewonnen door Poels, duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat er een bergetappe met finish op een col van eerste categorie op het programma.

Van Emden

Zes renners namen reden al vroeg in de rit van Canals naar Riba-roja de Turia (163 kilometer) weg uit het peloton, maar het sixtet kreeg nooit meer dan een minuut of vier.

Met nog 34 kilometer te gaan demarreerde Jos van Emden uit de grote groep en de Nederlander kwam al snel bij de koplopers. De tijdrijder van Lotto-Jumbo liet de zes vluchters snel achter zich, waarna hij solo op jacht ging naar de ritzege.

Van Emden pakte een voorsprong van zo'n veertig seconden, maar met nog tien kilometer te gaan werd hij weer gegrepen door het peloton. Cort Nielsen rekende in de sprint vervolgens nipt af met Bouhanni.

Ster van Bessèges

In de Ster van Bessèges ging de winst in de derde etappe naar de Fransman Lilian Calmejane. De 24-jarige renner van Direct Energie legde het parcours in Bessèges, drie ronden met een totaal van 152,6 kilometer, als snelste af. Hij wist Mads Würtz Schmidt uit Zwitserland achter zich te houden. De Italiaan Mauro Finetto werd derde.

In de etappe met twee klimmetjes lukte het klassementsleider Alexander Kristoff niet om de kopgroep bij te houden. De Noor zakte terug in het peloton en zag een grote groep van 24 man wegrijden. Calmejane en landgenoot Quentin Pacher wisten een gat te slaan van dertig seconden.

Uiteindelijk schudde Calmejane zijn medevluchter van zich af en kwam als eerste over de meet. Hij neemt tevens de leiderstrui over van Kristoff.

De Franse rittenkoers sluit zondag af met een individuele tijdrit.