Grivko bekritiseert Kittel na bloedig incident in Ronde van Dubai

Kittel streed in de door windvlagen en zandstormen geteisterde derde etappe om een plek vooraan de waaiers en gaf Grivko daarbij een duwtje. Vervolgens deelde de Oekraïner een klap uit, waar de klassementsleider een bloedende hoofdwond aan overhield.

In een statement op Facebook veroordeelt Grivko de agressieve rijstijl van de Duitser. "Als je met nog 100 kilometer te gaan zo ruig rijdt tijdens zulke weersomstandigheden, breng je andere renners in gevaar."

"Zijn geduw tegen mijn teamgenoot Dmitriy Gruzdev en mij zorgde voor een gespannen en gevaarlijke situatie. Het had een grote crash kunnen veroorzaken."



Agressief

Grivko bevestigt dat hij "agressief reageerde op een agressieve actie". "Ik werd emotioneel. Ik weet dat dit niets met wielrennen te maken heeft, maar het is in extreme situaties moeilijk om kalm te blijven."

De Astana-renner noemt het gedrag van Kittel egoïstisch en onsportief. Ook zegt hij dat de Duitser na de etappe op hem spuugde. "Ook dat heeft niets met wielrennen te maken."

Aan het einde van zijn betoog betuigt Grivko toch spijt, al doet hij dat niet aan Kittel. "Ik wil mijn excuses nogmaals aanbieden aan de organisatie, de fans en mijn team."



Klacht

Grivko is door de organisatie uit de Ronde van Dubai gezet na een klacht van Quick-Step Floors, de ploeg van Kittel.



John Degenkolb won de derde etappe na een massasprint. Kittel schreef de eerste twee etappes in Dubai op zijn naam door Dylan Groenewegen in de massasprint te kloppen. De Duitser blijft in het bezit van de blauwe leiderstrui.



Het parcours voor de vierde etappe is aangepast vanwege de verwachte extreme weersomstandigheden. De Ronde van Dubai duurt tot en met zaterdag.