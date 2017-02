Grivko uit Ronde van Dubai gezet na klap tegen Kittel

De organisatie maakte kort na de finish van de door John Degenkolb gewonnen etappe bekend dat Grivko niet meer van start mag gaan. Quick-Step Floors, de ploeg van Kittel, had een klacht ingediend tegen de Oekraïner.

"Zodra er waaiers ontstonden, werd er geknokt om de goede posities", zegt Kittel tegen Cyclingnews. "Ik vind het normaal dat daarbij geduwd wordt."

De Duitser beschrijft hoe hij daarbij met de renners van Astana om een plek vooraan de waaier streed. "Ik probeerde terug in de lijn te komen voor een van Grivko's jongere teamgenoten. Dat vond Grivko duidelijk niet leuk. Daarom probeerde ik tussen Grivko en zijn teamgenoot door te rijden en daarbij moest ik Grivko een duwtje geven, maar ik heb daarbij niet mijn handen gebruikt."

"Ik wilde aan de jonge renner vragen waarom hij zo risicovol reed. Maar op dat moment kreeg in een klap van Grivko."

Schorsing

Als het aan Kittel ligt, wordt Grivko nog zwaarder gestraft voor de elleboogstoot. "Ik sprak met Grivko na het incident, maar de woorden die ik toen gebruikt heb zal ik in dit interview maar niet herhalen. Hij zou voor zes maanden geschorst moeten worden. Dit is een grote teleurstelling voor het wielrennen, zijn team, de sponsors en de koersorganisatie."

Astana bood bij Kittel en Quick-Step excuses aan voor het "ongepaste gedrag" van Grivko. Daar zat Kittel kort na de race niet op te wachten.

"Grivko stuurde Bernard Eisel (collegarenner, red.) naar me toe om zijn excuses aan te bieden, maar waarom? Als je ruzie hebt tijdens de race, kun je daar over praten. Maar als je iemand gaat verwonden, dan is het over. Daar zijn geen excuses voor."

Zandstormen

De derde etappe in Dubai werd onder zware omstandigheden gereden. De harde wind zorgde voor waaiers in het peloton en zandstormen over de weg. Kittel kon geen rol van betekenis spelen in de massasprint, die werd gewonnen door zijn landgenoot Degenkolb.

Kittel won de eerste twee etappes in Dubai door Dylan Groenewegen in de massasprint te kloppen. De Duitser blijft in het bezit van de blauwe leiderstrui. De Ronde van Dubai duurt tot en met zaterdag.