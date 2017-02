Marianne Vos en Van der Poel winnen bij Parkcross eerste veldrit na WK

De 29-jarige Vos troefde in Maldegem de kersverse wereldkampioene Sanne Cant af. De Belgische pakte afgelopen zaterdag in het Luxemburgse Bieles nog ten koste van Vos de wereldtitel. Dit keer eindigde Cant als tweede.

Vos ging woensdag meteen hard van start in de Belgische veldrit en liet al snel het peloton achter zich. Ze revancheerde zich zo voor haar tweede plek op het WK. De Nederlandse Sophie de Boer werd derde.

"Het is mooi dat er na het WK nu alweer werd gekoerst", zei de Nederlands kampioene na afloop. "Onderschat deze cross niet. Ik was wel al vrij snel alleen in de aanval en kon daarna mijn eigen plan trekken."

Cant, de winnares van vorig jaar, reed voor het eerst een veldrit in de regenboogtrui. "Dat was voor mij even wennen. Ik heb enkele plichtplegingen moeten doen deze week, waardoor ik een paar korte nachten achter de rug heb, maar daar kan ik geen moeite mee hebben."

Van der Poel

Ook Van der Poel won overtuigend in Maldegem. De 22-jarige Nederlander nam meteen na de eerste ronde een kleine voorsprong, die hij daarna gestaag uitbouwde.

Van der Poel haalde uiteindelijk onbedreigd de finish. Zijn marge met nummer twee Michael Vanthourenhout uit België, de titelhouder, bedroeg ongeveer een minuut. Diens landgenoot Tim Merlier eindigde als derde.

Wout van Aert, die zondag in Luxemburg ten koste van Van der Poel de wereldtitel veroverde, kwam als vierde over de finish. De Belg zei voor de start dat hij een beetje vermoeid was na het uitgebreid vieren van zijn WK-goud.

Van der Poel beleefde een dramatisch WK. Door liefst vier lekke banden moest hij genoegen nemen met zilver.