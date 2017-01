Theo Bos gaat bij nieuwe ploeg door als baanwielrenner

BEAT Cycling Club is een nieuw project met als doel om in de verschillende disciplines van de wielersport een professionele ploeg op te bouwen. Bos mag bij deze ploeg invulling geven aan het baanwielrennen.

Bos richt zich dit jaar op het WK baanwielrennen in april in Hongkong, waar hij mikt op succes op de kilometer. "Ik wil mijzelf op en top voorbereiden voor de kilometer, waar ik om de medailles wil gaan strijden", laat hij weten.

De sprinter keerde begin vorig jaar terug in het baanwielrennen, nadat hij zich zes jaar lang op het wegwielrennen had toegelegd. Als baanrenner won hij zilver op de Olympische Spelen van Athene in 2004 en veroverde hij vijf wereldtitels.

Zilver

Op de weg boekte Bos in totaal 37 profzeges in kleinere koersen. Bij de WK baanwielrennen veroverde hij vorig jaar zilver op de 1 kilometer tijdrit.

Ook wist de Gelderlander zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro van afgelopen zomer. Daar vertolkte hij slechts een bijrol.

Geert Broekhuizen is blij met de komst van Bos. "We zijn ontzettend trots om Theo aan de club te verbinden. Theo is een renner met veel ervaring op de weg en baan en heeft een geweldige uitstraling in de mondiale wielersport", zegt de oprichter van de BEAT Cycling Club.