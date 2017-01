Eindzege in San Juan motiveert Mollema voor rest van het jaar

"Dit is mooi, ik heb nog niet zo veel meerdaagse etappewedstrijden gewonnen in mijn carrière", zegt de 30-jarige Mollema op de website van zijn ploeg. "Ik ben blij dat ik het jaar op deze manier kan beginnen."

"Dit is een goed teken na de winter. Het zegt iets over mijn huidige niveau, daar ben ik erg tevreden over", aldus de Groninger.

"Er komen dit jaar nog veel races aan. Deze zege motiveert me alleen maar meer om hard te werken in de komende weken en maanden."

40 graden

In Argentinië had het peloton te maken met zware omstandigheden en temperaturen rond de 40 graden. Daarom besloot de organisatie om de etappes van zaterdag en zondag in te korten.

De slotetappe bedroeg daarom zeven rondes van 15,9 kilometer. Omdat er nauwelijks bochten in de lokale omloop in San Juan waren, kon er een enorm tempo ontwikkeld worden.

"Ik denk dat de gemiddelde snelheid op 49 kilometer per uur lag", zegt Mollema. "Het was zwaarder dan ik verwacht had. Vanaf de start lag het tempo al erg hoog."

Een aanval van de Italiaan Vincenzo Nibali werd door de Trek-ploeg verijdeld. "Ik moet mijn teamgenoten echt bedanken", stelt Mollema. "We waren maar met zijn vijven, maar konden de koers toch controleren. Ik ben blij dat het voorbij is."