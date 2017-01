Uitvinder denkt dat wielrenners zijn framemotoren gebruiken

Oud-wielrenner Varjas ontwikkelde een motortje dat in de wielas geruisloos voor extra snelheid zorgt. De fietsen met motortjes zijn voor zo'n 18.000 euro te bestellen.

"Ik vermoed dat professionele renners mijn motortjes gebruiken", zegt Varjas in 60 minutes.

Voormalig medewerker van het Franse anti-doping agentschap Jean-Pierre Verdy geeft in het programma aan dat hij denkt dat er motoren gebruikt zijn tijdens de Tour de France.

"De laatste drie à vier jaar is er mechanische doping gebruikt in de Tour, is mij verteld. Mijn informanten in het peloton zeggen dat er in de Tour van 2015 zo'n twaalf renners gebruik hebben gemaakt van een motortje."

Varjas ontkent zijn gemotoriseerde fietsen ooit aan een profrenner verkocht te hebben. "Maar als een grootvader bij mij een fiets koopt en het aan zijn kleinkind geeft die wielrenner is, dan is dat niet mijn probleem."

Ferrari

De Hongaarse uitvinder Varjas stelt meerdere gemotoriseerde fietsen te hebben verkocht aan de beruchte dopingarts Michele Ferrari. De Italiaan ontkent fietsen gekocht te hebben van Varjas maar bevestigt wel er één getest te hebben.

Varjas bevestigt in het programma dat hij al in 1998 een vroege versie van zijn framemotor verkocht. "Iemand kwam naar me toe en zei 'Geef me die fiets en je leven zal beter zijn'. En dat is gebeurd", zegt Varjas terwijl hij bankschriften uit dat jaar van zo'n 2 miljoen euro laat zien. De uitvinder ontkent dat hij weet wie de gemotoriseerde fietsen gekocht heeft.

Sinds 1998

Varjas gaat ervan uit dat er al sinds 1998 verborgen motoren worden gebruikt binnen de wielersport. Ook vertelt Varjas dat de methodes die de wielerbond UCI toepast om framemotoren op te sporen niet adequaat zijn.

De motoren die Varjas ontwikkeld heeft zijn niet te horen tijdens het fietsen op de weg. De uitvinder laat in de uitzending zien dat een motor te verbinden is met een hartslagmonitor. Als de hartslag van een renner te hoog wordt, dan wordt de motor automatisch ingeschakeld.