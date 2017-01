Van Aert had Van der Poel liever op andere manier verslagen op WK

"Ik moet realistisch zijn: ik kreeg in de voorlaatste ronde een voorsprong van twintig seconden doordat Mathieu lek reed", zei de 22-jarige Van Aert, die zijn wereldtitel prolongeerde in het Luxemburgse Bieles.

"Als ik eerlijk ben, wil ik liever niet op die manier een WK winnen, maar ik kan moeilijk zeggen dat ik niet blij ben met deze regenboogtrui."

Van der Poel leek tijdens de cross van een uur lange tijd net wat sterker dan Van Aert, maar de Nederlander moest vier keer van fiets wisselen en de Belg maar één keer. De titelverdediger kwam daardoor 44 seconden eerder dan zijn rivaal over de finish.

"Ik heb in België ook weleens WK's gereden waarin lekke banden bepalend waren, maar nu was het wel heel extreem", stelde de Nederlandse bondscoach en oud-veldrijder Gerben de Knegt. "Maar het is ook de verdienste van Van Aert dat hij maar één keer lek rijdt. Hoe groot de factor geluk daarin was, kan ik niet inschatten."

Van Aert zei zelf dat hij in de eerste deel van de koers weinig geloof had in titelprolongatie. "Ik dacht na 500 meter al dat ik niet goed was, want mijn start voelde alsof ik niet opgewarmd was. Ik had één ronde nodig om erin te komen en pas nadat ik in de tweede ronde geen tijd meer verloor op Mathieu, kreeg ik weer vertrouwen in een goede afloop."

Knieklachten

Het langverwachte duel Van Aert-Van der Poel kende door de lekke banden een curieus einde. De strijd begon drie weken voor het WK eigenlijk al toen Niels Albert, de ploegleider van Van Aert, er zijn vraagtekens bij zette dat Adrie van der Poel, de vader van Mathieu, invloed zou hebben op het WK-parcours. Mathieu van der Poel reageerde door Albert op Twitter een 'janker' te noemen.

Een week later maakte Van Aert bekend dat hij kampte met knieklachten, waardoor hij de wereldbeker in Hoogerheide een week voor het WK moest laten schieten.

In de week voor het WK zetten de Belg Kevin Pauwels en Van der Poel bovendien een foto van het formulier van een van hun dopingcontroles online, waardoor een geïrriteerde Van Aert vragen moest beantwoorden waarom hij niet hetzelfde wilde doen.

Volgens De Knegt was de invloed van al deze "flauwekul" op de wedstrijd nihil, in ieder geval bij Van der Poel. "Mathieu is de laatste die daar wakker van ligt. Hij is superrelaxed en heeft een prima aanloop gehad naar dit WK."

"Nu baalt hij natuurlijk dat hij niet een gevecht heeft kunnen leveren tot de finish. We hebben een mooie taart, maar de kers erop ontbreekt."