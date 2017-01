Van der Haar mist bronzen WK-medaille na zeven lekke banden

"De derde plaats lag absoluut binnen mijn mogelijkheden, maar ik heb zeven lekke banden gehad en dat zijn er een paar te veel", aldus Van der Haar.

De geboren Amersfoorter, in 2013 en 2015 goed voor WK-brons en in 2016 goed voor WK-zilver, kwam in het Luxemburgse Bieles uiteindelijk 43 seconden tekort voor de laatste podiumplek, die nu naar de Belg Kevin Pauwels ging.

"Het is heel erg klote, na elke band baalde ik als een stekker. Ik moest steeds op de resetknop drukken, en dat lukte ook. Mijn vorm was heel goed, als je ziet hoe vaak ik relatief makkelijk terug kon rijden naar de derde plek en mijn concurrenten ook weer los kon rijden. Maar in de laatste ronde reed ik twee keer lek en daardoor kon ik niet meer bij Pauwels komen."

Van der Haar was absoluut niet de enige die met veel materiaalpech te kampen had op het voormalige industrieterrein in het zuiden van Luxemburg. Zo moest landgenoot Van der Poel door vier lekke banden genoegen met zilver achter de Belgische titelverdediger Van Aert.

"Er waren op dit parcours heel dikke keien, die heel scherp zijn", legde Van der Haar uit. "Doordat het is gaan dooien, waren al die stenen los- en omhoog gekomen. Als je daar net verkeerd op reed, dan was het direct mis."

Dromen

Ondanks al zijn pech en het net missen van een medaille kon Van der Haar niet alleen maar balen na het WK.

De crosser van Telenet-Fidea Lions lag er aan het begin van het seizoen namelijk bijna twee maanden uit door een spierscheuring. Hij maakte pas iets meer dan een maand voor het WK zijn rentree bij de wereldbeker in Heusden-Zolder.

"Natuurlijk ben ik heel erg teleurgesteld dat ik niet op het podium sta, maar als je mij in november had gevraagd wat ik zou doen op het WK, dan had ik gezegd dat ik misschien niet eens zou starten."

"Dat ik dit zou kunnen laten zien op zo'n zwaar parcours, had ik niet durven dromen. Ik heb geen goud en ook geen podiumplek, maar ik voel me toch een klein beetje winnaar."