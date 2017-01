Van der Poel moet genoegen nemen met zilver bij WK veldrijden

Lange tijd zag het er goed uit voor topfavoriet Van der Poel. Met nog een paar rondes te gaan kreeg hij echter een lekke band, waardoor Van Aert bij hem wegreed en het goud pakte. Van Aerts landgenoot Kevin Pauwels werd derde.

Van der Poel reed in totaal vijf keer lek. Nederlander Lars van der Haar, die in 2013 en 2015 brons pakte en vorig jaar tweede werd, had liefst zes keer een lekke band en eindigde net naast het podium als vierde.

In 2015 pakte Van der Poel zijn eerste en tot dusver enige wereldtitel. Vorig jaar eindigde hij als vijfde. Van Aert (22) won toen eveneens en prolongeerde in Luxemburg dus zijn titel.

Gat

In de aanloop naar het WK kende Van der Poel een teleurstellend resultaat in de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. Door lichte fysieke problemen kwam hij daar niet in de buurt van de bovenste plaatsen, maar in Bieles leek hij daar geen hinder meer van te ondervinden.

De Nederlands kampioen ging hard van start en sloeg al snel een gat ten opzichte van de concurrentie. Van Aert, die zag dat veel van zijn landgenoten niet meekonden in het geweld, kwam langzaam maar zeker dichterbij en sloot met nog ongeveer vier rondes te gaan aan.

De twee concurrenten leken samen te gaan strijden om de regenboogtrui, totdat Van der Poel met een lekke band te maken kreeg. Hij moest nog een behoorlijke afstand afleggen voordat hij van fiets kon wisselen en zag Van Aert bij hem wegrijden. Het ontstane gat bleek ononverbrugbaar.

Twee wereldtitels

Door het zilver van Van der Poel blijft de teller voor Nederland dit weekend steken op twee wereldtitels. Zaterdag pakte Annemarie Worst het goud bij de beloften vrouwen en eerder zondag verzekerde Joris Nieuwenhuis zich van de wereldtitel bij de beloften mannen.

Marianne Vos moest zaterdag bij de elite vrouwen genoegen nemen met zilver achter de Belgische Sanne Cant, die haar in de slotronde nog passeerde. Vos had net als Van der Poel te maken met materiaalpech.