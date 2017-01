Nieuwenhuis met overmacht naar wereldtitel veldrijden bij beloften

De Spanjaard Felipe Orts pakte met een achterstand van liefst 1 minuut en 22 seconden op Nieuwenhuis het zilver, terwijl de Nederlander Sieben Wouters (20) in de slotfase de Belg Thijs Aerts aftroefde in de strijd om het brons. Het is de eerste keer sinds 2011 dat België geen medaille pakt bij de beloften.

Nieuwenhuis, die vorig jaar nog veertiende werd bij het WK voor beloften in het Belgische Zolder, ging als de grote favoriet naar Bieles. Hij won dit seizoen vier van de zes wereldbekers in zijn leeftijdscategorie, onder meer vorig weekend in Hoogerheide.

De crosser uit het Gelderse Zelhem reed zondag in de eerste van zeven rondes al ruim twintig seconden weg bij zijn concurrenten en die voorsprong breidde hij in het vervolg van de wedstrijd alleen maar uit.

Titelverdediger Eli Iserbyt ging in zijn jacht op Nieuwenhuis al snel twee keer onderuit, waardoor hij kansloos was voor een nieuwe regenboogtrui. De Belg was zeker niet de enige crosser die viel op het door dooi en regen zeer modderige en lastige parcours op het voormalige industrieterrein in Bieles.

Nieuwenhuis leek bijna als enige nergens last van te hebben. "Ik houd van gladde en technische parcoursen. Ik voelde me vanaf de start heel goed en heb mijn eigen race gereden", aldus de winnaar, die een simpele verklaring had voor zijn grote voorsprong. "Ik heb gewoon zo hard mogelijk gefietst."

Boom

Nieuwenhuis is na Thijs Verhagen (2002), Lars Boom (2007), Lars van der Haar (2011 en 2012) en Mike Teunissen (2013) de vijfde Nederlander die WK-goud wint bij de beloften. De laatste drie jaar ging het goud in deze categorie altijd naar België.

De 21-jarige Orts bezorgde Spanje de eerste medaille op het WK veldrijden sinds het zilver van Gaizka Lejarreta bij de junioren in 1996.

Nederland staat voorlopig op twee titels bij het WK in Luxemburg. Zaterdag was Annemarie Worst de sterkste in de beloftenwedstrijd voor vrouwen. Marianne Vos veroverde later op zaterdag zilver bij de senioren vrouwen.

Het wereldkampioenschap wordt zondagmiddag afgesloten met de cross voor senioren mannen, met voor Nederland favoriet Mathieu van der Poel, outsider Van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel en Stan Godrie aan de start. De race begint om 15.00 uur.