'Parcours WK veldrijden zal ook bij mannen voor spanning zorgen'

"Ik moet het parcours hier in Bieles een pluim geven", aldus De Knegt. "Het was zaterdag een heel spannende koers bij de vrouwen, ik vond het ook reclame voor de sport. Iedereen zal op het puntje van zijn stoel hebben gezeten."

De vrouwencross was tot het laatste moment enerverend. De Belgische Sanne Cant rekende pas vlak voor de streep af met Marianne Vos door een knappe - en risicovolle - manoeuvre op de laatste technische afdaling.

De Knegt verwacht eenzelfde spannende koers bij de mannen, die zondag om 15.00 uur beginnen aan hun WK.

"Je gaat hier niet zomaar een minuut wegrijden", stelt de oud-veldrijder. "Je kunt niet harder dan hard door bepaalde bochten en dat houdt het veld bij elkaar."

"Het is een parcours waarop het loont om initiatief te tonen, dat is zaterdag wel gebleken. Het is hier heel belangrijk om je plek te verdedigen, want op sommige plekken kun je niet inhalen. Als jij daar valt, dan valt de rest meestal ook."

Titanenstrijd

Op papier wordt de mannenwedstrijd een titanenstrijd tussen Mathieu van der Poel en de Wout van Aert, al kampt die Belgische titelverdediger wel met een knieblessure. Naast Van er Poel verschijnen ook outsider Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel en Stan Godrie namens Nederland aan de start.

Al om 11.00 uur is de koers voor de beloften. Daar geldt de 20-jarige Nederlander Joris Nieuwenhuis, die dit seizoen in zijn leeftijdscategorie vier van de zes crossen in de wereldbeker won, als de grote favoriet.

De Knegt mag zo hopen op een zeer succesvolle slotdag van het WK in Bieles, nadat hij wat gemengde gevoelens overhield aan de prestaties van de Oranje-ploeg op zaterdag.

"De wereldtitel van Annemarie Worst bij de beloften was geweldig, maar die tweede plek van Vos moet ik nog even laten bezinken. Ik telde het goud nog niet toen Marianne in de slotronde tien seconden voorsprong had op Cant, maar het zag er wel heel goed uit natuurlijk."

Ketting

Met nog een halve ronde te gaan verloor Vos echter haar voordelige marge, omdat ze tien seconden stil moest staan om haar ketting er weer op te leggen.

"Ik denk dat Marianne de wereldtitel wint als ze haar ketting er niet af rijdt", zegt De Knegt. "Cant was mentaal al wat gebroken, maar kwam min of meer gratis terug in de koers."

"Maar dit hoort bij een mechanische sport. En Cant maakt ook gewoon een heel knappe manoeuvre op de laatste afdaling. Gezien haar carrière verdiende ze de wereldtitel ook wel een keer, maar ik had natuurlijk liever Marianne zien winnen."

De Knegt concludeert na de zilveren medaille wel tevreden dat Vos weer terug is aan de wereldtop bij het veldrijden. De 29-jarige Brabantse reed vorig maand pas weer haar eerste veldrit nadat ze bijna twee jaar niet had gereden vanwege blessureleed en oververmoeidheid.

"Het is heel knap wat Marianne hier laat zien, want we vergeten al snel wat er de afgelopen twee jaar allemaal is gebeurd. Laten we eerlijk zijn: ze had bij lange na niet het niveau dat we van haar gewend zijn. Nu lijkt ze weer de oude, maar ook dan kan ze een keer verliezen. Ze is ook maar een mens."