Wereldtitel smaakt extra zoet voor Cant door aanwezigheid Vos

"Ik ben heel blij dat Marianne er vandaag was", zei de 26-jarige Cant in het Luxemburgse Bieles met een grote glimlach. "Niemand kan nu zeggen dat ik gewonnen heb omdat Marianne er niet was."

Vos moest het WK van vorig jaar in het Belgische Zolder overslaan door blessureleed en oververmoeidheid. In de jaren daarvoor domineerde de Brabantse het veldrijden met wereldtitels in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.

"Ik denk dat ik een extra streep verdien op de mouw van mijn regenboogtrui, omdat ik Marianne verslagen heb", grapte Cant.

Wereldtop

De Vlaamse hoort al jaren tot de wereldtop bij het crossen, maar op WK's kwam het er nooit echt uit. Tot zaterdag had ze alleen twee bronzen WK-medailles (2012 en 2016) en één zilveren plak (2015) op haar erelijst staan.

Cant was dan ook zeer emotioneel nadat ze Vos aftroefde in een sprint en zo de eerste Belgische wereldkampioene in het veldrijden werd. "Toen ik over de finish kwam, dacht ik: er zit nog iemand voor mij, of we moeten nog een ronde rijden. Ik kon gewoon niet geloven dat ik gewonnen had."

"Ik begon met fietsen toen ik zes was, dus ik droomde al twintig jaar van deze titel. De afgelopen twee jaar greep ik steeds net naast het goud, dus ik begon te denken dat het nooit zo gebeuren. Nu het gelukt is, doe ik mijn regenboogtrui voorlopig niet meer uit. Ik ga er vanavond in ieder geval in slapen."

Ervaringsdeskundige Vos, die Cant "de verdiende winnaar" noemde na afloop, waarschuwde haar Belgische concurrente alvast voor wat haar te wachten staat.

"Het wordt een heel hectische week voor Sanne, zeker omdat ze uit België komt. Maar ze moet dat vooral omarmen en genieten van alle aandacht. Je eerste wereldtitel is altijd heel bijzonder, ik heb ook nog heel mooie herinneringen aan 2006."

Brand

Lucinda Brand, die met een vierde plek net naast een podiumplek greep bij haar eerste WK veldrijden, vond het niet verrassend dat Cant er met de zege vandoor ging in Bieles.

"Sanne hoort al jaren bij de wereldtop, dus ze verdient het ook wel een keer ", zei de 27-jarige Nederlandse. "Het is voor Nederland heel kut dat we verliezen, maar Sanne is een mooie kampioene."

Brand baalde stevig van haar vierde plaats. Ze reed lang in een kopgroep met Vos en Cant, maar door een valpartij in een verraderlijke afdaling verloor ze aan het eind van de op twee na laatste ronde de aansluiting. Vervolgens werd ze in de strijd om het brons in een sprintje geklopt door de Tsjechische veterane Katerina Nash.

"Die valpartij was gewoon dom, ik ging nam te veel risico op een moment dat het nog niet hoefde", stelde Brand. "In de finale kwam ik niet meer in mijn pedaal na de laatste afdaling, waardoor Nash met meer snelheid het laatste hellinkje op kon rijden en voor mij het laatste rechte stuk op reed. Toen was het klaar."

"Een normaal mens zou misschien heel blij zijn met een vierde plek op zijn eerste WK, maar ik was nu zo dicht bij een medaille en daar kwam ik hier echt voor. Als je op deze manier een podiumplek verliest, is het heel zuur."