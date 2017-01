Vos voelt zich 'eerste verliezer' na zilver op WK veldrijden

Lange tijd leek de zevenvoudig wereldkampioen op weg naar een nieuwe gouden medaille, maar in de slotronde kreeg ze te maken met materiaalpech. Daardoor kon Cant aanpikken en het uiteindelijk afmaken.

"Dit was niet helemaal waar ik voor kwam. Natuurlijk heb ik een medaille, maar ik ben de eerste verliezer", zei Vos in een eerste reactie tegenover de NOS.

"Ik zou het heel graag een keer overdoen, maar het is niet voor niets een kampioenschap. Het moet in één keer raak zijn. Het was niet heel ver weg en dat maakt het extra zuur."

Vos baalde ervan dat ze juist in de slotfase met materiaalpech kampte. "Mijn ketting ging eraf en vervolgens zat hij vast. Ik moest echt van mijn fiets en even stilstaan. Ik kon vervolgens net aanpikken bij Sanne."

Kracht

Haar materiaalpech in de slotfase kostte veel kracht, beaamde Vos. "Het is balen, ik had tien seconden voorsprong. Normaal gesproken mag je dat niet meer weggeven."

"Ik moest door en het ging nog goed, maar ik had niet heel veel meer over. Sanne kwam net voor het laatste gedeelte voorlangs. Dat was geen goede zet."

Vos pakte eerder in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 de wereldtitel. In 2015 moest ze genoegen nemen met brons en vorig jaar ontbrak ze op het WK wegens blessureleed. Cant pakte als eerste Belgische ooit de wereldtitel.