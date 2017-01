Vos 'baalt gruwelijk' van tweede plaats op WK veldrijden

"Ik baal er gruwelijk van", zei de 29-jarige Vos ruim een uur nadat ze in de laatste meters van de WK-cross was afgetroefd door de Belgische Sanne Cant. "Ik heb me tot nu toe goed kunnen inhouden en natuurlijk kan ik het relativeren, maar dat gaat wel even duren."

"Het is zonde, je krijgt maar één kans per jaar op een WK en natuurlijk wilde ik die grijpen. Ik kwam hier om te winnen, niet voor zilver."

De Brabantse reed iets meer dan een maand geleden pas weer haar eerste veldrit sinds het WK van 2015 in het Tsjechische Tabor, waar ze derde werd. Ze miste het hele vorige seizoen - en dus ook het WK in het Belgische Zolder - omdat ze mede door blessures te veel van haar lichaam had geëist en noodgedwongen een rustperiode moest inlassen.

"Het was heel zwaar om een heel jaar eruit te zijn. Het was wachten en hopen dat ik weer terug kon keren op het niveau dat ik gewend ben. Ik wist niet of ik dat voor elkaar zou krijgen, dus ik ben heel dankbaar dat het gelukt is", aldus Vos, die voor het WK zegevierde in zeven van haar laatste negen veldritten.

"Maar dat betekent niet dat ik nu blij kan zijn met een tweede plaats. Anders ben je geen topsporter. Je moet er alles voor willen doen en alles voor willen laten, en dan denk ik dat het logisch is dat je teleurgesteld bent als je niet wint. Aan de andere kant: de wereld vergaat niet en dat weet ik ook wel."

Ketting

Het sleutelmoment in de veldrit op het zware en technische parcours op een voormalig industrieterrein in het zuiden van Luxemburg was dat Vos in de slotfase te maken kreeg met materiaalpech. De Nederlandse verloor daardoor met nog een halve ronde te gaan haar voorsprong van tien seconden op Cant.

"Ik maakt een kleine foutje, waardoor ik uit mijn pedaal moest en moest duwen om door een bocht te komen", keek Vos terug. "Mijn ketting ging er daardoor af, dus die moest ik er weer op leggen. Toen Sanne langszij kwam, kon ik weer aanpikken, maar het is natuurlijk heel jammer dat ik daar mijn voorsprong verlies."

De twee koplopers maakten er vervolgens een heel spannende strijd van tot de streep. "Ik wilde heel graag als eerste de laatste steile afdaling in en dat lukte, maar Sanne had een snellere lijn en ze trok vervolgens mooi door naar de laatste bocht", stelde Vos. "Dat was gewoon heel knap van haar, ze reed echt heel hard in de laatste ronde."

"Al met al was dit een van de meest spannende en opwindende veldritten die ik ooit gereden heb, met Sanne als verdiende winnaar. Maar ik was heel dicht bij de zege en dat maakt het zuur."

Vos veroverde in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 wel de wereldtitel. Cant pakte als eerste Belgische ooit goud bij het WK veldrijden. Ze is de opvolger van de Nederlandse Thalita de Jong, die vanwege een spierblessure zaterdag ontbrak in Bieles.