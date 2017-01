Marianne Vos grijpt naast achtste titel bij WK veldrijden

Bij de wedstrijd in Bieles leek de Brabantse lange tijd onbedreigd op weg naar de zege. In de slotronde van de race lag de ketting echter van haar fiets, waardoor concurrent Cant het gat naar Vos kon dichten.

In het vervolg ontspon zich een spannende strijd tussen Vos en Cant. In de eindsprint bleek de Belgische uiteindelijk de sterkste. Katerina Nash uit Tsjechië pakte brons. Lucinda Brand was na Vos de beste Nederlandse op de vierde plaats.

De 26-jarige Cant schreef met haar zege geschiedenis. Nog nooit veroverde een Belgische de gouden medaille bij het WK veldrijden.

De Nederlandse Thalita de Jong pakte vorig jaar de wereldtitel, maar was afwezig in Luxemburg wegens een spierscheuring in haar bovenbeen. Cant was in 2016 nog de nummer drie en Vos ontbrak destijds door blessureleed.

Goede vorm

Vos (29) verkeerde in aanloop naar het WK in goede vorm. Ze won zeven van de laatste negen veldritten waarin ze startte.

De laatste keer dat Vos wereldkampioen werd was in 2014. Ook in 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 pakte ze het goud. Twee jaar geleden moest ze genoegen nemen met brons.

Eerder zaterdag leverde het WK bij de beloften wel een Nederlandse wereldkampioen op. De 21-jarige Annemarie Worst kwam daar als eerste over de streep.

De wedstrijd voor mannen wordt zondag verreden. Namens Nederland verschijnen favoriet Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel en Stan Godrie aan de start.