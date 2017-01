Veldrijdster Annemarie Worst pakt wereldtitel bij beloften

Met nog een ronde te gaan lag de Amerikaanse Ellen Noble aan kop. Ze maakte een fout, waarop Worst haar passeerde. Noble moest genoegen nemen met het zilver en de Britse Evie Richards pakte het brons.

"Het was enorm lastig, je moest zo gefocust blijven. Maar het is gelukt. Ik dacht met Noble voor me: zij kan ook fouten maken. Daar ben ik op blijven loeren. Dit zijn de omstandigheden waar ik van houd", zei de 21-jarige Worst.

Ze droeg haar zege op aan de in 2014 na een val tijdens een mountainbikewedstrijd overleden wielrenster Annefleur Kalvenhaar. "Ze was een vriendin van me."

Vrouwen

Later zaterdag, om 15.00 uur, wordt de wedstrijd voor vrouwen verreden. Titelverdedigster Thalita de Jong ontbreekt in de Nederlandse selectie, die bestaat uit topfavoriet Marianne Vos, Sophie de Boer, Maud Kaptheijns en Lucinda Brand.

De wedstrijd voor mannen wordt zondag verreden. Daar verschijnen favoriet Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel en Stan Godrie namens Nederland aan de start.