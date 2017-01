Favoriete Vos sluit volledig Nederlands podium bij WK veldrijden niet uit

De zevenvoudig wereldkampioene geldt zelf als een van de topfavorieten, nadat ze zeven van de laatste negen veldritten waarin ze startte wist te winnen. De 29-jarige Brabantse verwacht echter ook veel van landgenotes Lucinda Brand en Sophie de Boer.

Vos sluit daarom niet uit dat alle medailles worden opgeëist door de Nederlandse equipe. "Dat is zeker mogelijk", zegt ze tegen het AD. "Maar het is wel moeilijker geworden nu Thalita de Jong (titelhoudster, red.) er niet is. En Annemarie Worst is ook erg goed, maar rijdt natuurlijk bij de beloften waar ze zomaar de titel kan pakken."

"Maar we blijven sterk in de breedte. Sophie de Boer komt altijd bovendrijven als het zwaar is en kan hier voorin meedoen als de dooi doorzet. Lucinda Brand is ook al een tijd in heel goede doen", blikt Vos vooruit op de race in Bieles.

Vos ondervindt op het oude industrieterrein in Luxemburg zoals gezegd geen concurrentie van De Jong. De regerend wereldkampioen zit geblesseerd thuis na een val in Hoogerheide. Dat is wel een flinke aderlating voor de Nederlandse ploeg, vindt Vos. "En natuurlijk ook heel vervelend voor Thalita."

De afgelopen dagen verkende Vos het parcours al. "Het is een mooi, uitdagend parcours. Zeer technisch, dat ligt mij wel. Het wordt proberen overeind te blijven. Het leent zich uitermate voor een solo. Iedereen zal hier haar eigen koers moeten rijden en alleen komen te rijden."