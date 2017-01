Van Aert heeft geen behoefte om dopingformulier bekend te maken

"Ik heb woensdag een dopingcontrole gehad en ik voel geen behoefte die gegevens met de wereld te delen", aldus Van Aert vrijdag op een gespannen persconferentie in het Luxemburgse Bieles, waar de mannen zondag om de wereldtitel zullen strijden.

"Waarom mijn collega's dat online gezet hebben, moet je aan hen vragen. Vraag dat maar aan Kevin, die kan het goed uitleggen", wees de 22-jarige Belg op Pauwels, die een paar stoelen naast hem zat.

Pauwels twitterde maandag het ingevulde formulier van zijn dopingcontrole van die dag. Van der Poel volgde maandagavond het voorbeeld van zijn Belgische collega. "Groot gelijk, sta ik volledig achter! #transparantie", schreef de Nederlander erbij.

Cortisonen

Belgische media zagen de acties van Pauwels en Van der Poel als een boodschap aan Van Aert, die anderhalve week geleden meldde dat hij kampt met knieklachten.

Er gingen vervolgens geruchten dat de wereldkampioen een Therapeutic Use Exemption (TUE) zou krijgen, ofwel medische toestemming om een normaal verboden middel (cortisonen) te gebruiken om zijn blessure te behandelen.

Van Aert benadrukte vrijdag dat daar niks van waar is. "Ik gebruik helemaal geen cortisonen of andere TUE's. Het is wel jammer dat sommige mensen denken dat ik helemaal geen blessure had."

De Vlaming meldde dat hij een ontsteking in zijn knie heeft die hem flink hindert. "Ik ondervind elke dag nog wel wat reactie. Als het WK vorige week zou zijn geweest, had ik een groot probleem gehad. Nu denk ik echter dat ik zondag niet al te veel last zal hebben."

"Ik meen het wel als ik zeg dat ik niet weet of ik zondag goed zal zijn. Het is me nog nooit overkomen dat ik zo kort voor een WK zo lang van de fiets moest blijven. Dat zorgt voor twijfel."

Relletje

Van Aert en Van der Poel, de wereldkampioen van 2015, beheersen dit seizoen het veldrijden. Door het relletje rondom de mogelijke TUE van Van Aert lijkt de Belgische ploeg verdeeld vlak voor het WK.

Pauwels zei vrijdag dat dat niet het doel was van zijn tweet. "Ik heb zelf beslist om dat formulier online te zetten, maar als ik had geweten wat het teweeg zou brengen, had ik het zeker niet gedaan. Ik zal het geen tweede keer doen. Ik wou zeker geen rel veroorzaken."

De mannen starten zondag om 15.00 uur aan hun WK-cross. Het parcours in Bieles is momenteel flink besneeuwd en ijzig.