Boonen boekt in tweede etappe San Juan eerste zege in afscheidsjaar

Met zijn dagzege in de Argentijnse rittenkoers won Boonen, die bezig is aan zijn afscheidstournee, voor het zestiende kalenderjaar op rij een officiële wedstrijd.

Over tweeënhalve maand beëindigt de Belg zijn glansrijke carrière. De viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix rijdt op 9 april zijn allerlaatste 'Hel van het Noorden'.

In Argentinië werd de renner van Quick-Step Floors in stelling gebracht door zijn Colombiaanse ploegmaat Fernando Gaviria, die maandag de eerste rit had gewonnen. Boonen rekende in de sprint af met de Italiaan Viviani en diens landgenoot Matteo Malucelli.

Viviani nam wel de leiding in het algemeen klassement over. De Team Sky-coureur verdedigt woensdag een voorsprong van één seconde op Gaviria. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) is op de tiende plek de beste Nederlander.

Woensdag werkt het peloton een individuele tijdrit af door San Juan. Zondag is de laatste etappe van de zevendaagse koers, die vorig jaar werd gewonnen door Laureano Rosas.