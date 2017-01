Thalita de Jong kan door blessure titel niet verdedigen bij WK veldrijden

Onderzoek in het ziekenhuis wees maandag uit dat De Jong een spierscheuring in haar bovenbeen heeft, waardoor haar seizoen voorbij is.

"Best vervelend", zegt de renster tegen Omroep Brabant. "Maandagochtend had ik nog een beetje goede hoop, maar nu is het definitief. Ik maakte echt vorderingen, maar uit de MRI-scan blijkt toch dat het echt niet gaat."

Bondscoach Gerben de Knegt had De Jong eerder op maandag nog wel in zijn WK-selectie opgenomen, maar hij hield toen al een flinke slag om de arm.

Sophie de Boer, Maud Kaptheijns, Lucinda Brand en topfavoriete Marianne Vos reizen wel af naar Luxemburg. Het is nog niet bekend of er een vervanger wordt opgeroepen voor De Jong.

De Brabantse won vorig jaar de wereldtitel in het Belgische Zolder door de Française Caroline Mani en de Belgische Sanne Cant voor te blijven. De vrouwen beginnen zaterdag om 15.00 uur aan hun WK-cross.