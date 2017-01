Boom en geblesseerde titelverdedigster De Jong in selectie WK veldrijden

De Jong kwam zondag hard ten val in de GP Van der Poel in Hoogerheide en werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Onderzoek heeft maandag uitgewezen dat er vocht in de rechterknie zit en dat ze een klein scheurtje heeft in de binnenste spier boven de knie.

Volgens bondscoach Gerben de Knegt is het nog niet duidelijk of de titelverdedigster kan deelnemen aan het WK. "We hopen dat ze kan starten, maar de beslissing daarover nemen we pas aan het einde van de week en laten we afhangen van hoe zij zich voelt."

Sophie de Boer, Maud Kaptheijns, Lucinda Brand en Marianne Vos reizen ook af naar Luxemburg. Afgelopen weekend kende Vos een goede generale door de laatste wereldbekerwedstrijd voor het WK te winnen. De zevenvoudig wereldkampioene is daarom de grote favoriete in Bieles.

Mannen

Bij de mannen zijn naast Boom ook Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, David van der Poel en Stan Godrie geselecteerd.

Van der Poel, de wereldkampioen van 2015, is de grootste kanshebber bij de mannen. De 22-jarige Brabander werd vorig jaar in Heusden-Zolder slechts vijfde. De wereldtitel ging toen naar de Belg Wout van Aert, voor Van der Haar.

Ook bij de beloften heeft De Knegt met Joris Nieuwenhuis een kandidaat-wereldkampioen. De crosser van Team Sunweb won deze winter vier van de zes wereldbekercrossen.

"We beschikken over een zeer sterke WK-ploeg en gaan met veel verwachtingen naar Luxemburg'', aldus De Knegt.

Schim

Van der Poel was zondag in de naar zijn vader genoemde wedstrijd geen schim van de renner die week in, week uit met Van Aert de internationale veldritten beheerst. Hij maakte zich daarover geen zorgen. "Ik heb in Spanje hard getraind, alles staat in het teken van het WK.''

Boom liet de veldrit in Hoogerheide schieten om in Spanje op de weg te trainen. De wereldkampioen van 2009 had daarvoor al bij De Knegt aangegeven te hopen op een WK-ticket.